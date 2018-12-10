Последние места для ёлочных базаров в Москве разыграют на аукционах 17 декабря

Коммерсанты смогут в течение пяти лет в сезонном режиме пользоваться площадками для продажи праздничных деревьев.

На единой торговой площадке столицы 17 декабря пройдёт серия аукционов на право размещения 12 елочных базаров на территории Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.

— Заявки для участия принимаются до 14 декабря. Аукционы пройдут 17 декабря 2018 года, — говорится в сообщении.

Как заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, с 2015 года на городских аукционах реализовано около 250 специализированных базаров для продажи елей, сосен и лапников.

— Расположение будущих ёлочных базаров привлекательное — вдоль проспектов, на первых линиях в спальных районах, — сказал Дёгтев.

Как отмечается, организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике. В настоящее время ведётся приём заявок на размещение торговых точек в Конькове, Южном Бутове, Тропарёве, Гагаринском и Академическом районах.

Ранее стало известно, когда в Подмосковье начнётся продажа ёлок.