Музей истории ГУЛАГа намерен оцифровать все документы о репрессиях

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Музей истории ГУЛАГа намерен оцифровать все документы о репрессиях

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Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Руководство учреждения собирается для этого выйти на диалог с информцентром МВД и предложить свои услуги.

Музей истории ГУЛАГа собирается оцифровать и каталогизировать все существующие документы по репрессиям. Об этом рассказал директор музея Роман Романов.

— Мне кажется, следующий шаг — сканирование всех имеющихся документов, имеющих отношение к репрессиям. На самом деле технологии позволяют, и наш музей готов сформировать несколько групп, которые могли бы в короткий срок отсканировать десятки тысяч документов, — пояснил Романов.

По его словам, руководство музея намерено выйти на диалог с информцентром МВД и предложить свои услуги, чтобы отсканировать эти документы для их оцифровки и каталогизировать их для создания необходимых баз данных.

В Музее истории ГУЛАГа сегодня открыли новую постоянную экспозицию "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны".

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