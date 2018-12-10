Москалькова заявила, что Музей истории ГУЛАГа не является традиционным

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила на открытии новой постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве, что он не является традиционным.
— Это большая просветительская и образовательная площадка, — сказала она.
Омбудсмен напомнила о том, что в этом музее можно наблюдать страшный период, который когда-то пришлось пережить стране.
— Необходимо осмыслить эти дни и осознать, что важно восстановить имя каждого. В этот день, когда мы говорим обо всех правах, мы особо говорим о правах людей в местах заключения. Им нужно создать условия защиты, чтобы ни один невиновный не пострадал от незаконных действий органов власти, — добавила Москалькова.
Ранее стало известно, что Музей истории ГУЛАГа собирается оцифровать и каталогизировать все существующие документы по репрессиям.
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