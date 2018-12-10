"Людоедство". Москвичей пристыдили за попытку выселить онкобольных детей

Столичный уполномоченный по правам ребёнка отметил, что никто не может препятствовать снятию жилья.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил ТАСС, что аппарат столичного уполномоченного по правам ребёнка готов вмешаться в ситуацию с попыткой запрета сдачи квартиры семьям с онкобольными детьми.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница одного из столичных домов собирает подписи за выселение семей, у которых есть онкобольные дети, так как считает, что рак заразен.

— Любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства. Не думаю, что здесь нужно юридическое вмешательство. Есть другие меры: моральные, этические, — заявил Бунимович.

Он отметил, что если появятся реальные препятствия заселения, то омбудсмену придётся вмешаться в ситуацию, так как никто не имеет права запретить сдавать жильё.

— Эта пещерная, людоедская позиция для людей XXI века, да ещё живущих в большом европейском мегаполисе, вызывает у меня брезгливость и отторжение, — продолжил Бунимович, добавив, что воспитывать нужно не только детей, но и взрослых.

Он также выразил мнение, что в подобных ситуациях необходимо прибегать к мерам воздействия через мнения СМИ и общества.