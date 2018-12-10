Путин обсудит с СПЧ нарушение прав россиян за рубежом

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Путин обсудит с СПЧ нарушение прав россиян за рубежом

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин завтра проведёт заседание СПЧ. Как сообщает пресс-служба Кремля, на мероприятии обсудят, как нарушаются права россиян за границей.

— Планируется обсудить, в частности, вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом, об активизации усилий государства и общества по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, на заседании рассмотрят итоги реализации Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Также будет затронут вопрос разработки нацплана в области прав человека.

Ранее в Кремле не исключали, что завтра российский лидер посетит церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

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