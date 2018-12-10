"Машина-царь, но только в чертежах". Шнуров высмеял рухнувшее в сугроб аэротакси

Музыкант сравнил произошедшее с Царь-пушкой, которая никогда не стреляла, и Царь-колоколом, который никогда не звонил.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял рухнувшее в сугроб во время испытаний в "Сколково" аэротакси стоимостью 12 млн рублей. Музыкант посвятил случившемуся стихи, которые опубликовал в своём "инстаграме".

— Царь-пушка не стреляла, и, по факту, в Царь-колокол ни разу не звонили. Логически продолжить, если так-то, фантазию включить, домыслить или, — написал Шнуров.

Помимо этого, музыкант предложил добавить для полной картины "Ракету-царь, что как-то не взлетела" или "Машину-царь, но только в чертежах".

В инновационном центре "Сколково" упал прототип аэротакси во время презентации.