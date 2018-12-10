Нобелевскую премию мира за 2018 год вручили в Осло

Оба лауреата разделяют взгляды о том, что насилие является неприемлемым оружием в какой-либо войне.

Лауреатам Нобелевской премии мира за 2018 год — гинекологу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и Наде Мурад из Ирака — вручили дипломы и медали. Церемония награждения прошла в Городской ратуше Осло и транслировалась шведским и норвежским телевидением.

Премия мира этого года присуждена за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооружённых конфликтов. Имена обладателей награды стали известны в октябре. Общая сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составила около одного миллиона долларов.

— Их общая борьба суммируется тремя простыми заявлениями. Изнасилование и другие формы сексуального насилия являются неприемлемым оружием в какой-либо войне. Систематическое изнасилование как часть военной стратегии в войне или конфликте является военным преступлением, — сказала председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен.

Она подчеркнула, что ответственные за эти преступления должны понести наказание. Именно эти взгляды, по словам председателя, разделяют оба лауреата премии мира.