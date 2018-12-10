"Ложная тревога". Депутат ГД нашёл пропавшее удостоверение и "Тройку" в машине

Парламентарий отметил, что в метро ездит очень часто, особенно когда в городе пробки.

Депутат Государственной думы России Алексей Диденко, потерявший проездной "Тройка", семь тысяч рублей, удостоверение и две банковские карты, нашёл пропавшие вещи. Об этом парламентарий рассказал в беседе с Лайфом.

— Как выяснилось, ни кошелёк с содержимым, ни "Тройка" никуда не пропали. Ложная тревога, — сказал он.

Диденко добавил, что в метро ездит очень часто, особенно когда в городе пробки. Пропавшие вещи были найдены в автомобиле парламентария.

— Всё вернулось, всё хорошо! Ездите московским метро! Самое безопасное метро в мире! — резюмировал Диденко.