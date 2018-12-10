Жёлтая земляная Свинья символизирует семейную жизнь, домашний очаг и заботу о близких.

Главный Дед Мороз страны посоветовал посвятить 2019 год домашним делам и заботам. Об этом он заявил на пресс-конференции.

— Свинья — это не просто животное, это символ. Свинья — домашнее животное, значит, и год должен быть годом домашних дел и забот, — сказал Дед Мороз.

Дед Мороз добавил, что он и его внучка Снегурочка точно знают, что богатство измеряется не деньгами, а родственниками, друзьями и знакомыми. Он отметил, что чем больше близких соберётся в Новый год за праздничным столом, тем человек и будет богаче.

Жёлтая земляная Свинья служит символом семейной жизни, домашнего очага и заботы о родственниках и друзьях.

Как ранее писал Лайф, треть писем Деду Морозу перед Новым годом написали взрослые россияне.