Только ЗОЖ! Эксперты определили регионы – лидеры по отсутствию вредных привычек

Главным фактором неприятия к алкоголю и курению стали традиция регионов и их история.

Эксперты агентства РИА "Рейтинг" по данным Росстата и Генпрокуратуры РФ подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию в них вредных привычек. В лидерах ожидаемо оказались субъекты Северного Кавказа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Список был составлен на основе шести показателей, которые характеризуют три основные вредные привычки в стране: алкоголизм, наркоманию и употребление табака. Учитывались также потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, которые совершили преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность из-за отравления алкоголем.

В итоге лидером стала Чеченская Республика. В тройке также нашлось место Ингушетии и Дагестану, а в топ-5 попали Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Эксперты сделали вывод, что главным фактором неприятия к вредным привычкам стали традиция и история регионов, а не экономическая ситуация в них.

Любопытно, что лидеры списка оказались не на лидирующих позициях по количеству преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, за исключением Чечни.

В десятку лучших также попали Саратовская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкессия, Смоленская и Волгоградская области.

В аутсайдерах оказались Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. При этом в нижней половине рейтинга попадаются регионы Сибири и Дальнего Востока, что указывает на географическую, а не экономическую зависимость.