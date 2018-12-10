Украинские священники запустили флешмоб в поддержку канонической УПЦ

Служители высказали слова поддержки и верности предстоятелю канонической Церкви митрополиту Онуфрию.

Священники канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) запустили в "Фейсбуке" флешмоб в поддержку канонической религиозной структуры. Они сообщили, что не боятся давления со стороны Службы безопасности Украины.

Священники высказали слова поддержки и верности УПЦ МП и её предстоятелю митрополиту Онуфрию. Также они отметили, что готовы к допросам СБУ.

— Я, протоиерей Василий Начев, священник УПЦ, запускаю флешмоб в поддержку Святой церкви и моих побратимов священников, которых СБУ вызвала в Ровенской области на допросы, среди них также и меня. Этим мы покажем верность матери-церкви, её предстоятелю блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а также то, что мы не боимся давления и запугивания, — написал в своём "фейсбуке" протоиерей Василий Начев.

После его сообщения священники и прихожане канонической Украинской православной церкви стали размещать фотографии и тексты в её поддержку.

— Я, иерей Виталий Величко, священник УПЦ, подключаюсь к флешмобу в поддержку Святой церкви и моих собратьев священников, — написал священник Величко.

Идею поддержали в Русской православной церкви.

— Невзирая на давление со стороны государства, священники Украинской церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии? — написал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале.

Напомним, Служба безопасности Украины допросила священнослужителей канонической УПЦ в качестве свидетелей по делам о госизмене и "разжигании межрелигиозной вражды".