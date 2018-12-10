Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на трассе в Бурятии

Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Бурятии. Как стало известно Лайфу, авария произошла на 53-м км автодороги Култук — Монды в Тункинском районе.
Погибли:
- Хоренов Родион 1959 г.р.
- Дармахеева Валентина 1963 г.р
- Дармахеев Виктор 1963 г.р.
- Манзарханова Анна 1969 г.р.
- Хоренова Наталья 1962 г.р
В результате столкновения Toyota Camry и Toyota Corolla два человека пострадали:
- Тарбаков Гарма 1983 г.р.
- Бадмаев Бадма 1983 г.р.
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