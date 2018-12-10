Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на трассе в Бурятии

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Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на трассе в Бурятии

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Бурятии. Как стало известно Лайфу, авария произошла на 53-м км автодороги Култук — Монды в Тункинском районе.

Погибли:

  • Хоренов Родион 1959 г.р.
  • Дармахеева Валентина 1963 г.р
  • Дармахеев Виктор 1963 г.р.
  • Манзарханова Анна 1969 г.р.
  • Хоренова Наталья 1962 г.р

В результате столкновения Toyota Camry и Toyota Corolla два человека пострадали:

  • Тарбаков Гарма 1983 г.р.
  • Бадмаев Бадма 1983 г.р.

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