Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе с Россией

Соглашение прекратит действие 1 апреля следующего года. Ранее за это проголосовали 277 депутатов Верховной рады.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Непродление Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией следует рассматривать ни как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентации на Европу, — заявил Порошенко.

Он добавил, что другими составляющими этой стратегии являются безвизовый режим, соглашение об ассоциации с Евросоюзом, выход из СНГ, курс конституции на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной армии и поддержка украинского языка.

По словам украинского лидера, договор с Россией был расторгнут только сейчас, чтобы можно было использовать его положения как базу для исков в суды и другие международные инстанции.

Документ о партнёрстве между Украиной и Россией был подписан в мае 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным и вступил в силу в апреле 1999 года. Он закреплял принципы стратегического сотрудничества между соседними странами и заключался на десять лет.

Верховная рада Украины решила не продлевать договор после 1 апреля 2019 года, документ поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.