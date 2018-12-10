Путин примет участие в церемонии открытия памятника Солженицыну

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Путин примет участие в церемонии открытия памятника Солженицыну

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Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Она пройдёт завтра, во вторник. Мероприятие состоится в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

<p>Писатель Александр Солженицын. Фото © РИА Новости/ Галина Кмит</p>

— 11 декабря президент примет участие в церемонии открытия памятника Александру Солженицыну, — говорится в сообщении Кремля.

Макет памятника был создан по проекту авторского коллектива под руководством А. Ковальчука. Мосгордума одобрила возведение памятника Солженицыну на Таганке в сентябре 2017 года.

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