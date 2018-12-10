Подстрекал к теракту. Интерпол по запросу России объявил в розыск украинца

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Подстрекал к теракту. Интерпол по запросу России объявил в розыск украинца

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Фото: © AP Photo / Laurent Cipriani

По некоторым данным, молодой человек имеет отношение к связанному с терроризмом делу другого гражданина Украины.

Интерпол по запросу России объявил в розыск гражданина Украины Стефана Капиноса. Об этом сообщается на сайте организации.

<p>Фото: © скриншот сайта interpol.int</p>

Уточняется, что 20-летний украинец разыскивается за подстрекательство другого человека к совершению теракта. Сообщение сопровождается двумя фотографиями молодого человека — цветным портретом и снимком, где он запечатлён в камуфляже.

<p>Фото: © interpol.int</p>

СМИ ранее сообщали, что Капинос имеет отношение к связанному с терроризмом делу другого гражданина Украины по имени Павел Гриб.

20-летнего Павла Гриба задержали в августе 2017 года. По данным следствия, молодой человек через Интернет в течение двух месяцев общался с ученицей одной из школ Сочи, призывая её принести на выпускной вечер взрывное устройство и привести его в действие.

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