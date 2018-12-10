Подстрекал к теракту. Интерпол по запросу России объявил в розыск украинца

По некоторым данным, молодой человек имеет отношение к связанному с терроризмом делу другого гражданина Украины.

Интерпол по запросу России объявил в розыск гражданина Украины Стефана Капиноса. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что 20-летний украинец разыскивается за подстрекательство другого человека к совершению теракта. Сообщение сопровождается двумя фотографиями молодого человека — цветным портретом и снимком, где он запечатлён в камуфляже.

СМИ ранее сообщали, что Капинос имеет отношение к связанному с терроризмом делу другого гражданина Украины по имени Павел Гриб.

20-летнего Павла Гриба задержали в августе 2017 года. По данным следствия, молодой человек через Интернет в течение двух месяцев общался с ученицей одной из школ Сочи, призывая её принести на выпускной вечер взрывное устройство и привести его в действие.