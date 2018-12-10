"Нонсенс". Памфилова отреагировала на арест Льва Пономарёва

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова вступилась за 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва, который, находясь под арестом, попросил суд отпустить его на прощание с Людмилой Алексеевой. Сам факт ареста Пономарёва она назвала нонсенсом и выразила уверенность, что можно было найти другой способ реагирования на его правонарушение. Напомним, что правозащитника привлекли к ответственности за несогласованную акцию, которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке.

— Его не только надо отпустить на похороны, но и вообще я считаю, что это нонсенс, что он находится сейчас под арестом, — приводит слова Памфиловой ТАСС. — Я считаю, что можно было найти другой адекватный способ реагирования.

Она добавила, что считает возглавляемое Пономарёвым правозащитное движение "За права человека" одним из самых работоспособных в России.

Напомним, что Тверской суд вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд скостил ему срок до 16 суток.