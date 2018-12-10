Дед Мороз призвал жителей больших городов ставить искусственные ёлки

Волшебник также отметил, что всем желающим поставить настоящую лесную красавицу необходимо приобретать её после санитарной вырубки.

Всероссийский Дед Мороз призвал жителей крупных городов страны устанавливать в своих домах на Новый год искусственные ёлки.

— Для Москвы, для крупных городов пластиковые деревья — да, это спасение, иначе жители вырубили бы много деревьев. А вот для маленьких деревень и городов всё-таки ёлочка может быть настоящей, — заявил Дед Мороз во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что минусами искусственных деревьев являются большое количество нефти, которая используется для их создания, и тонны пластика, которые отравляют землю после того, как жители выкидывают свои деревья.

Волшебник также отметил, что всем желающим поставить настоящую лесную красавицу необходимо приобретать её после санитарной вырубки.

Ранее Лайф рассказывал о главном желании Деда Мороза, чему он посоветовал всем россиянам посвятить наступающий год и что пожелал бородатый волшебник президенту страны Владимиру Путину.