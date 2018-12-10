Осуждённый Улюкаев оплатил штраф в 130 млн рублей

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев оплатил штраф в 130 миллионов рублей, который был ему назначен по приговору Замоскворецкого суда. Об этом адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова сообщила агентству "Москва".

— Сбербанк перечислил деньги, деньги хранятся на депозитном счёте, теперь приставы в течение трёх рабочих дней переведут сумму в бюджет государства, — сказала Каштанова.

Как уже сообщал Лайф, осуждённый экс-министр должен был заплатить государству более 130 миллионов рублей. В декабре прошлого года Алексей Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за взятку в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Взамен он обещал предоставить положительное решение ведомства по сделке относительно "Башнефти".