Кончаются припасы. Отшельница Агафья Лыкова попросила о помощи

Пообщавшийся с ней журналист рассказал, что сотрудники МЧС перестали выходить с ней на связь.

У отшельницы из Сибири Агафьи Лыковой начали заканчиваться запасы провизии, и она попросила помощи. Об этом рассказал кинодокументалист Андрей Гришаков в беседе с "360".

Как отмечается, у отшельницы есть спутниковый телефон, который три года назад ей подарили тележурналисты. Женщину попросили звонить только в случае необходимости.

— Она раньше эмчеэсовцам набирала по тревожной линии и до того замучила спасателей, что "они отключили Агафью из своей жизни", — сказал Гришаков.

Журналист рассказал, что Лыкова позвонила ему и сообщила, что у неё кончаются продукты, после чего связь оборвалась. Гришаков сказал, что попробует с друзьями снарядить вертолёт или будет решать вопрос через Хакасский заповедник.