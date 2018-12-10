Хабенский, Познер и другие звёзды поддержали волонтёрскую акцию "Рубль в день"

Цель акции — увеличить в два раза число людей, делающих регулярные пожертвования в благотворительные фонды.

Российские звёзды объединились, чтобы призвать сограждан регулярно заниматься благотворительностью. В завершение Года добровольца и волонтёра в РФ и в преддверии Нового года в Интернете запустили масштабную акцию "Рубль в день". Об этом сообщает благотворительный фонд "Нужна помощь".

Цель акции — увеличить в два раза число людей, делающих регулярные пожертвования в благотворительные фонды. Каждый желающий может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей), но регулярное пожертвование в пользу одной из 133 проверенных организаций. Акцию поддержали Константин Хабенский, Данила Козловский, Ирина Горбачёва, Владимир Познер, Юлия Пересильд и Ирина Старшенбаум.

К акции присоединяются и другие известные актёры, ведущие, журналисты, спортсмены, блогеры и представители благотворительных организаций по всей стране. Их обращения можно найти в социальных сетях по хештэгу #рубльвдень.

Оформить пожертвование можно на сайте фонда "Нужна помощь".