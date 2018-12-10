Путин стал претендентом на звание "Человек года — 2018" по версии Time

Издание отмечает, что глава РФ победил на прошедших в марте президентских выборах с подавляющим перевесом на фоне расследования "вмешательства" страны в избирательную кампанию США, дела Скрипалей и ухудшения отношений с Украиной.

Президент России Владимир Путин вошёл в список претендентов на звание "Человек года — 2018" по версии американского журнала Time. Об этом сообщает телеканал NBC.

В списке также оказались лидер США Дональд Трамп, спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер, убитый журналист Джамаль Хашогжи, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, супруга принца Гарри Меган Маркл, режиссёр "Чёрной Пантеры" Райан Куглер, а также Кристин Блейзи Форд, обвинившая в домогательствах экс-кандидата на должность члена Верховного суда США Бретта Кавано.

Помимо них в шорт-лист включены семьи мигрантов, разделённых на американской границе, и активисты "Марша за наши жизни".

Премия "Человек года" по версии журнала Time вручается ежегодно начиная с 1927 года. Её лауреатами становились как конкретные личности, так и абстрактные персонажи. В прошлом году награду получили женщины, "нарушившие тишину", — те, кто первыми рассказали о сексуальных домогательствах.

Из российских и советских граждан премии удостаивались Иосиф Сталин, Никита Хрущёв, Михаил Горбачёв, Юрий Андропов и Владимир Путин.