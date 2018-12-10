СМИ: Путин поддержал идею Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока

Врио главы Приморского края пояснял, что Владивосток больше подходит в качестве столицы, ведь именно там проходит ВЭФ.

РБК сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио главы Приморского края Олега Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Как уточняет издание, об этом говорится в резолюции российского лидера, которая стала ответом на письмо Кожемяко. Более того, утверждается, что подлинность этого документа уже подтвердил источник в Кремле.

Как уже сообщал Лайф, Кожемяко в начале октября предложил перенести столицу ДФО во Владивосток. По его мнению, перенос будет справедливым и оправданным, так как именно в приморской столице проходит Восточный экономический форум, куда приезжают главы иностранных государств.

Меж тем полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отмечал, что это предложение будет представлено российскому лидеру до конца года. Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Хабаровск является центром ДФО с момента создания федеральных округов в 2000 году. В округ входит девять субъектов Федерации.

Официально комментариев относительно ответа российского лидера не поступало.