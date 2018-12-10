"Кабы не было зимы" прозвучит в исполнении Сукачёва и Охлобыстина

Песню "Кабы не было зимы" из новогоднего эпизода мультфильма "Возвращение в Простоквашино" исполнили актёр Иван Охлобыстин и музыкант Гарик Сукачёв. Об этом журналистам рассказала гендиректор "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва.

— Очень много отсылок к серии "Зима в Простоквашино". Два наших актёра, певца перепели песню "Кабы не было зимы", вы услышите её в исполнении Гарика Сукачёва и Ивана Охлобыстина, — отметила Слащёва.

Ранее она рассказала, что новогодний эпизод мультсериала выйдет 25 декабря.

Напомним, что сегодня в Сети появилась девятая серия "Возвращения в Простоквашино", в которой в центре сюжета оказалось выяснение семейных отношений.