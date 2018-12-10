В День Конституции в трёх городах России пройдут масштабные световые шоу

Инсталляции будут запущены ровно в полночь с 11 на 12 декабря по местному времени.

В юбилейный, 25-й День Конституции РФ "Молодёжка ОНФ" представит масштабные 3D-инсталляции в трёх городах России. Световые 3D-шоу пройдут на площадках в Петербурге, Новосибирске и Липецке, сообщает пресс-служба ОНФ.

Инсталляции запустят ровно в полночь с 11 на 12 декабря по местному времени, наблюдать их можно будет до восьми часов утра.

При помощи современных технологий привычные архитектурные сооружения преображаются полностью. Мастера покажут зрителям историю с момента принятия Конституции 12 декабря 1993 года до наших дней.

Целью данного мероприятия, как заявляют в "Молодёжке ОНФ", является показ жителям России высших ценностей и принципов, прописанных в Конституции — важнейшем документе России.