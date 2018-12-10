Ведут себя нечестно. Эрдоган раскритиковал реакцию Запада на бунт во Франции

Турецкий лидер считает, что журналисты придерживаются политики двойных стандартов, рассказывая о митингах и беспорядках.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил западных правозащитников и работников СМИ в нечестности при освещении протестов во Франции. Об этом он заявил во время выступления в Анкаре по случаю Международного дня прав человека.

— Мировые СМИ не показывают объективно то, что происходит во Франции. Они весь мир подняли на ноги на Гези-протестах. Давайте сейчас точно так же показывайте протесты во Франции. Но они не показывают, потому что они нечестные, — сказал Эрдоган.

Напомним, во Франции 17 ноября начались массовые протесты против роста цен на топливо. Число задержанных в ходе беспорядков превысило 1700 человек.