В Киевской области неизвестные ограбили храм УПЦ

Свято-Ильинский храм Украинской православной церкви в городе Славутиче в Киевской области был ограблен. Об этом сообщил протоиерей Иван Шепида на своей странице в "Фейсбуке".

— В ночь с воскресенья на понедельник совершено ограбление Свято-Ильинского храма УПЦ в Славутиче, — поясняет он.

Что именно было похищено и какой ущерб нанесён, не сообщается.

Этот храм построен в 2016 году специально для жителей Славутича, где проживают ликвидаторы и работники Чернобыльской АЭС.