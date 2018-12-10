В Киевской области неизвестные ограбили храм УПЦ

Свято-Ильинский храм Украинской православной церкви в городе Славутиче в Киевской области был ограблен. Об этом сообщил протоиерей Иван Шепида на своей странице в "Фейсбуке".
— В ночь с воскресенья на понедельник совершено ограбление Свято-Ильинского храма УПЦ в Славутиче, — поясняет он.
Что именно было похищено и какой ущерб нанесён, не сообщается.
Этот храм построен в 2016 году специально для жителей Славутича, где проживают ликвидаторы и работники Чернобыльской АЭС.
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