В Минеральных Водах пациент умер после укола врача

Мужчина жаловался на плохое самочувствие и высокую температуру, после чего ему вкололи лекарство.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в поселковой амбулатории в Минеральных Водах, сообщает СУ СКР по краю.

— Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"), — уточняется в сообщении.

Сообщение о смерти 41-летнего мужчины в амбулатории посёлка Новотерского Минераловодской больницы поступило 6 декабря. Он пришёл к врачам с жалобами на плохое самочувствие и высокую температуру. В амбулатории ему поставили диагноз "пневмония, острый бронхит" и внутривенно ввели лекарство.

— В результате состояние больного резко ухудшилось и он скончался, — добавляется в сообщении.

В рамках расследования будет дана оценка деятельности медработников, в том числе назначено проведение комиссионной судмедэкспертизы. Расследование продолжается.

Статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет и лишение права занимать определённые должности.