В Минеральных Водах пациент умер после укола врача

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в поселковой амбулатории в Минеральных Водах, сообщает СУ СКР по краю.
— Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"), — уточняется в сообщении.
Сообщение о смерти 41-летнего мужчины в амбулатории посёлка Новотерского Минераловодской больницы поступило 6 декабря. Он пришёл к врачам с жалобами на плохое самочувствие и высокую температуру. В амбулатории ему поставили диагноз "пневмония, острый бронхит" и внутривенно ввели лекарство.
— В результате состояние больного резко ухудшилось и он скончался, — добавляется в сообщении.
В рамках расследования будет дана оценка деятельности медработников, в том числе назначено проведение комиссионной судмедэкспертизы. Расследование продолжается.
Статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет и лишение права занимать определённые должности.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени