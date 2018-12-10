Приятности от босса. В Роструде рассказали о порядке выплат новогодних премий

Премировать сотрудника или нет зависит только лишь от заинтересованности в этом работодателя и его финансовых возможностей.

Роструд рассказал РИА "Новости" о порядке выплат новогодних премий.

В ведомстве уточнили, что премировать того или иного сотрудника зависит от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей.

Если руководство компании определило порядок и размер премии в нормативном документе, то её выплата становится обязательной. Однако работодатель в зависимости от результатов труда может лишить сотрудника премии, либо же уменьшить её размер.