Политолог связал разрыв Договора о дружбе с жаждой власти Порошенко

По мнению эксперта, если за победу на выборах нужно будет заплатить благосостоянием народа — нынешний украинский лидер это сделает.

Доцент кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Кирилл Коктыш выразил мнение, что президенту Украины Петру Порошенко всё равно, чем пожертвовать, чтобы остаться у власти.

— Это решение (непродление Договора о дружбе с Россией. — Прим. Лайфа) было ожидаемо, предсказуемо. Решение было анонсировано задолго до этого. Понятно, что это часть предвыборной кампании, которая будет строиться в жёстком противопоставлении Украина — Россия, — сказал Лайфу политолог.

Коктыш добавил, что сам разрыв между странами является уничтожением договорной базы, а не конкретный факт непродления Договора о дружбе.

— Понятно, что Порошенко заботит не столько благосостояние Украины, сколько сохранение своей властной позиции и своё нахождение у власти. Если за это нужно заплатить благосостоянием народа — без проблем, он заплатит. Ему всё равно, чем платить, — резюмировал специалист.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.