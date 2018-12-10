Часть госполитики. Лавров обеспокоен нарушением прав человека на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз обратить внимание на нарушение фундаментальных прав человека на Украине. Слова министра цитирует ТАСС.
— На Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы, по сути, стала частью государственной политики (...) Фактически репрессивными методами власти пытаются выкорчевать русское самосознание у граждан Украины, — сказал Лавров.
Глава МИД выразил надежду на то, что международные правозащитные структуры подобное поведение украинских властей не оставят без внимания и дадут ситуации справедливую оценку.
Ранее Лавров заявил, что Вашингтон потакает провокациям со стороны Киева.
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