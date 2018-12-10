Часть госполитики. Лавров обеспокоен нарушением прав человека на Украине

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Часть госполитики. Лавров обеспокоен нарушением прав человека на Украине

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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр иностранных дел заявил, что власти Незалежной прибегают к репрессивным методам, провоцируя русофобию в стране.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз обратить внимание на нарушение фундаментальных прав человека на Украине. Слова министра цитирует ТАСС.

— На Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы, по сути, стала частью государственной политики (...) Фактически репрессивными методами власти пытаются выкорчевать русское самосознание у граждан Украины, — сказал Лавров.

Глава МИД выразил надежду на то, что международные правозащитные структуры подобное поведение украинских властей не оставят без внимания и дадут ситуации справедливую оценку.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон потакает провокациям со стороны Киева.

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