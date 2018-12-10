Пашинян рассказал о планах Армении по поводу НАТО

Ереван сотрудничает с альянсом по линии миротворческих миссий, в том числе в Афганистане и Косово.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не стремится стать членом НАТО, однако готова поддерживать отношения с альянсом. Об этом он рассказал на брифинге в Ереване в понедельник.

— У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО, — подчеркнул он.

Пашинян добавил, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это военно-политический союз, созданный бывшими советскими республиками на основе Договора о коллективной безопасности ДКБ, подписанного 15 мая 1992 года.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 9 декабря, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Победу одержал блок Пашиняна под названием "Мой шаг", набравший 70,43% голосов.