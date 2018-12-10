Volkswagen и Skoda отзывают более 3 тысяч автомобилей в России

Владельцы могут самостоятельно узнать, подлежит ли их машина этой процедуре, сопоставив VIN-код с перечнем из приложения на сайте Росстандарта.

В России отзывают 3148 автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid из-за проблем с охлаждающей жидкостью.

— Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 3148 транспортных средств марки Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, — говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Процедура коснётся машин, реализованных в 2018 году. Сообщается, что обнаруженный дефект заправочной установки может привести к замерзанию охлаждающей жидкости в зимнее время при отрицательных температурах.

Представители ООО "Фольксваген груп рус" проинформируют владельцев указанных моделей путём рассылок писем или по телефону. При этом водители могут и самостоятельно выяснить, подлежит ли их авто данной процедуре, сопоставив VIN-код машины с перечнем, указанным на сайте Росстандарта. Все работы будут бесплатны для владельцев.

Ранее компания Volkswagen отозвала 180 кроссоверов Touareg из-за вероятности выхода из строя замка ремней безопасности задних пассажиров.