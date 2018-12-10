Губернатор Ульяновской области запретил чиновникам ездить на служебных авто

По словам Сергея Морозова, в последнее время на работу общественного транспорта жалуются местные жители, хотя его подчинённые в отчётах пишут, что всё организовано на должном уровне.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на аппаратном совещании дал поручение чиновникам не ездить на служебных автомобилях. Такое решение он объяснил недовольством работой общественного транспорта.

— В последнее время мы часто слышим от жителей нарекания на работу общественного транспорта, претензии к качеству обслуживания, к качеству очистки дорог и дворов от снега, — отметил глава региона на своей странице в "Фейсбуке", добавив, что, по словам чиновников, работа организована на должном уровне.

Он поручил подчинённым на одну неделю пересесть на общественный транспорт, чтобы проверить, как он работает, и сравнить данные, которые они публикуют в своих отчётах.