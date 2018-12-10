В Кремле подтвердили, что Путин поддержал идею переноса столицы Дальнего Востока

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В Кремле подтвердили, что Путин поддержал идею переноса столицы Дальнего Востока

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил Лайфу, что российский лидер Владимир Путин действительно согласен с идеей врио главы Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

— Да, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос Лайфа.

Ранее РБК сообщил о том, что Путин поддержал инициативу Кожемяко. Врио главы Приморского края пояснял, что перенос будет справедливым и оправданным, так как именно в приморской столице проходит ВЭФ, куда приезжают главы иностранных государств.

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