Психиатр рассказал, что самое важное в борьбе с потреблением "Боярышника"

Специалист уверен, что меры ограничения доступности спиртосодержащих жидкостей нужны, но в первую очередь требуются просветительские мероприятия.

Психиатр, нарколог, член Московской областной общественной организации "Союз борьбы за народную трезвость", профессор Международной академии трезвости Сергей Зайцев в беседе с Лайфом выразил мнение, что в борьбе с потреблением технических спиртосодержащих жидкостей просветительская деятельность важна не меньше, чем прямые запреты.

— Можно запретить "Боярышник", ну так есть какой-то другой технический спирт, который через Интернет распространяют, там этих запретов нет. Не это, так другое будут употреблять. Первостепенное значение имеют меры просветительского характера: нужны просветительские мероприятия, нужно пропагандировать трезвость, — сказал Зайцев.

По словам нарколога, меры ограничения доступности алкоголя, такие как запрет "Боярышника", безусловно, нужны, но в первую очередь требуются просветительские мероприятия, одних ограничительных мер недостаточно, так как это не решит проблему.

— То что пользуется спросом "Боярышник" — это по продажам видно, это явно не для лечения гипертонической болезни. [...] Какая-то часть рынка, безусловно, занята суррогатами этими, настойками аптечными, парфюмерными жидкостями на спиртовой основе и техническим спиртом, который через Интернет распространяется канистрами, — добавил психиатр.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.