Мэй подтвердила отмену голосования в парламенте по сделке о Brexit

На такой шаг британский премьер пошла из-за обеспокоенности решением пограничного вопроса в Северной Ирландии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование в парламенте королевства по соглашению с Евросоюзом о Брексите. Такое заявление она сделала, выступая в палате общин.

— Остаётся обеспокоенность относительно решения пограничного вопроса. Сделка в таком виде не могла быть утверждена парламентом, я переношу её рассмотрение, — заявила британский премьер.

При этом дату нового голосования она не уточнила. Мэй также подчеркнула, что намерена направиться в Брюссель для согласования некоторых вопросов по "сделке" с Евросоюзом.

Ранее информация об отмене голосования появилась в американских СМИ. По данным Bloomberg, Мэй пошла на такой шаг для того, чтобы избежать крупного поражения.