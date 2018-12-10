Суд не отпустил правозащитника Пономарёва проститься с Людмилой Алексеевой

Исполнительный директор общероссийского движения "За права человека" находится под административным арестом.

Тверской суд Москвы не отпустил правозащитника Льва Пономарёва на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой. Как сообщает ТАСС, было отклонено ходатайство о приостановлении или прекращении административного ареста исполнительного директора общероссийского движения "За права человека".

— Суд определил заявление Пономарёва оставить без удовлетворения, — огласили в суде.

Как уже сообщал Лайф, арестованный за повторное нарушение порядка проведения акции Пономарёв попросил суд разрешить ему посетить церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась 8 декабря.

Напомним, что Тверской суд вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд скостил ему срок до 16 суток.