Губернатор Кузбасса решил лично посетить Агафью Лыкову после просьбы о помощи

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Губернатор Кузбасса решил лично посетить Агафью Лыкову после просьбы о помощи

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Врио Кемеровской области Сергей Цивилев. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава области планирует вылететь на вертолёте, чтобы убедиться в том, что отшельнице доставили все необходимые продукты.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв принял решение лично посетить отшельницу Агафью Лыкову после её просьбы о помощи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы администрации региона.

— Узнав о ситуации, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял решение вылететь к Агафье Лыковой на вертолёте, — рассказал собеседник.

Ранее стало известно о том, что у отшельницы из Сибири Агафьи Лыковой начали заканчиваться запасы провизии и она попросила о помощи.

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