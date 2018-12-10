Губернатор Кузбасса решил лично посетить Агафью Лыкову после просьбы о помощи

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв принял решение лично посетить отшельницу Агафью Лыкову после её просьбы о помощи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы администрации региона.
— Узнав о ситуации, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял решение вылететь к Агафье Лыковой на вертолёте, — рассказал собеседник.
Ранее стало известно о том, что у отшельницы из Сибири Агафьи Лыковой начали заканчиваться запасы провизии и она попросила о помощи.
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