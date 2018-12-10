"Не источник доходов". Собянин объяснил рост стоимости парковки в Москве

По мнению градоначальника, часть столичных стоянок должна быть постоянно свободна.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с компаниями — членами Ассоциации европейского бизнеса объяснил причину увеличения стоимости парковок в столице.

— Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города, — отметил градоначальник.

Он также подчеркнул, что часть московских парковок должна быть постоянно свободна. При постоянном заполнении стоянок более чем на 80% во всём мире поднимают цены на парковку, чтобы разгрузить её.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве изменятся правила парковки. Теперь минимальная стоимость стоянки в центре города составит 80 рублей, максимальная — 380. Кроме того, время оплаты парковки сократится с 15 до 5 минут.