В Подмосковье пропали женщина и её маленький сын

В полиции уверены, что с ней всё в порядке и она просто не хочет выходить на связь с семьёй.

Правоохранители Сергиева Посада ищут пропавшую без вести 36-летнюю Анастасию Дмитриевскую и её 6-летнего сына. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в полиции.

— Мы уверены, что пропавшие люди живы. Есть оперативная информация, что женщина просто не хочет видеть своих родственников, — рассказали в полиции.

Как отмечается, жительница посёлка Сватково в одиночку воспитывает ребёнка. 8 декабря она пошла с сыном в магазин верхней одежды, с тех пор женщину и ребёнка никто не видел.

Правоохранители начали поиски, но пока мероприятия не принесли желаемого результата.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на Камчатке охотники нашли останки пропавшего летом ребёнка.