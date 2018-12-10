Перенос столицы Дальнего Востока будет оформлен поручением Путина

Перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток будет оформлен поручением президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По сути дела, президент дал согласие на инициативу Кожемяко, соответственно, сейчас это согласие уже в виде поручения будет реализовываться, — сказал Песков журналистам.

Как уже сообщал Лайф, Кожемяко в начале октября предложил перенести столицу ДФО во Владивосток. По его мнению, такой шаг будет справедливым и оправданным, так как именно в приморской столице проходит Восточный экономический форум, куда приезжают главы иностранных государств.

Меж тем полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отмечал, что это предложение будет представлено российскому лидеру до конца года. Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Хабаровск является центром ДФО с момента создания федеральных округов в 2000 году. В округ входит девять субъектов Федерации.