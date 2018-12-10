Не только плацкарт. В России обновятся вагоны купе и СВ

В рамках проходящей модернизации подвижного состава с поставщиками обсуждается его возможная комплектация.

Российские железные дороги (РЖД) занимаются разработкой обновлённых вагонов купе, СВ и других сегментов одноэтажных и двухэтажных вагонов пассажирских поездов. Об этом журналистам рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов.

Он отметил, что программа обновления подвижного состава пассажирских вагонов была направлена в правительство в марте 2018 года.

— Сейчас в рамках этой программы мы проводим модернизацию, обсуждаем с поставщиками возможную комплектацию новых пассажирских вагонов. Естественно, что все нововведения будут касаться не только плацкартного, но и купейного, СВ-сегментов, — заявил Иванов.

При этом неизвестно, когда именно РЖД смогут показать новые купе, однако в компании уже занимаются их разработкой.

Иванов также обратил внимание, что в первую очередь ведётся модернизация плацкартных вагонов, так как это является наиболее массовым сегментом.

Напомним, РЖД анонсировали появление новых плацкартных вагонов. Лайф показывал образец нового плацкарта изнутри. В компании рассказали, сколько будет стоить это удовольствие.