Песков заявил об отсутствии чётких договорённостей о встрече Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что во время недавнего телефонного разговора Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху условились по дипломатическим каналам определить сроки встречи. Однако чёткого понимания, когда и где она состоится, у представителя Кремля пока нет.

— Они условились, что такая встреча состоится, но пока каких-либо чётких договорённостей на этот счёт нет. Здесь нужно просто в графиках президента и премьер-министра найти совпадающие даты, — заявил журналистам Песков.

Как уже сообщал Лайф, месяц назад Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху впервые встретились после крушения российского Ил-20 в Сирии. Сам премьер Израиля назвал беседу с лидером России отличной и важной.