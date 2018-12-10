Косачёв назвал разрыв Договора о дружбе с Россией очередным "самострелом" Киева

По словам сенатора, договор, в частности, обеспечивал гражданам каждой из стран уважение прав и свобод в том же объёме, что и собственным гражданам.

Украина наносит удар по гражданам своей страны, разрывая Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

— По политическим и практическим последствиям это, конечно же, очередной "самострел" украинской власти, — сказал Косачёв.

Разрыв соглашения, по мнению сенатора, вряд ли даст какие-то преимущества Киеву даже в его "противостоянии России по всем фронтам, включая юридический".

Косачёв отмечает, что договор, в частности, обеспечивал гражданам каждой из стран уважение прав и свобод в том же объёме, что и собственным гражданам.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Доцент кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Кирилл Коктыш в беседе с Лайфом заявил, что украинскому лидеру всё равно, чем пожертвовать, чтобы остаться у власти.