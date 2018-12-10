Песков: Непродление Киевом Договора о дружбе с Россией вызывает сожаление Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что непродление Киевом Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ вызывает в Кремле сожаление.

— Очевидно одно: вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев, — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что, — отметил Песков.

Он отметил, что "можно выразить лишь сожаление" в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".

— С нашей точки зрения, это проявление неуважения (Киевом) к собственному народу, к его интересам, — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.