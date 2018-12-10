Недобор. На Украине сорван осенний призыв в армию

В середине кампании в Киеве в военкоматы явились только 8% молодых людей, подлежащих призыву. Схожая ситуация наблюдается в западных регионах страны.

На Украине сорван стартовавший в октябре осенний призыв в армию, так как план был выполнен лишь на 40%. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Сообщается, что в Киеве в середине кампании в военкоматы явились лишь 8% молодых людей, подлежащих призыву. Схожая ситуация отмечается в западных регионах страны, где большинство призывников уезжает из страны на заработки сразу после окончания школы. Оставшиеся в стране при этом просто скрываются.

Общий план призыва руководство ВСУ не раскрывает под предлогом военной тайны. Известно лишь, что в два раза был увеличен план набора призывников, окончивших военные кафедры в своих вузах, и контрактников из ВСУ. На этом фоне наблюдается рост коррупции. В Киеве и других крупных городах "откосить" стоит от 1,5 до 2 тысяч долларов, а в сельской местности — 200–300 долларов.