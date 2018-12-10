Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке"

Одним из рэп-исполнителей, которые выступят на новогоднем "Голубом огоньке", станет Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Об этом сообщает "Российская газета".

По информации издания, съёмки с Бастой уже состоялись. Информации о других рэп-артистах, приглашённых на мероприятие, пока нет.

Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярёв заявил, что попросит руководство крупных российских телеканалов пригласить рэперов на новогодние "голубые огоньки". Данную инициативу раскритиковали певец Юрий Лоза и ведущий рэп-баттлов Versus Ресторатор. А гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил о планах пригласить рэп-артистов.