Луис Адриано может зимой покинуть "Спартак"

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может перейти в бразильский "Интернасьонал" на правах годичной аренды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает радиостанция Radio Inferno.
По сообщениям источника, бразильский клуб планирует подписать годичное соглашение с форвардом. Отметим, что его нынешний контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2020 года.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" опроверг информацию о переходе Луиса Адриано в турецкий "Галатасарай".
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