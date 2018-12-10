Луис Адриано может зимой покинуть "Спартак"

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано может перейти в бразильский "Интернасьонал" на правах годичной аренды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает радиостанция Radio Inferno.

По сообщениям источника, бразильский клуб планирует подписать годичное соглашение с форвардом. Отметим, что его нынешний контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" опроверг информацию о переходе Луиса Адриано в турецкий "Галатасарай".