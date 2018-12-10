Два ракетоносца Ту-160 и Ан-124 ВКС России прибыли в Венесуэлу

Полёт воздушных судов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в соответствии с международными правилами.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

— Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелёт с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что полёт воздушных судов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в соответствии с международными правилами.