Житель Калужской области задержан за финансирование ИГИЛ

Мужчина сам нашёл экстремистов из международной террористической организации и предложил им деньги.

Сотрудники ФСБ в Калужской области возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в финансовой поддержке боевиков ИГИЛ*. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, мужчина вступил в интернет-переписку с представителями террористической организации и выразил готовность передать им деньги.

— То есть была проявлена заинтересованность. Получил инструкции, каким образом ему перечислить денежные средства, соответственно, он это запрашивал в ходе переписки, — сообщили в управлении Федеральной службы безопасности.

Подозреваемый арестован. По статье "Содействие террористической деятельности" ему грозит до 15 лет тюрьмы.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.